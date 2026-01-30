Tower of Powerが、約2年ぶりにビルボードライブへ登場。4月よりビルボードライブ大阪、横浜、東京の3カ所にて来日公演を開催する。 （関連：MONOEYESはバンドという人生を振り返ることなく走り続ける特別ゲストも招いた10周年ぴあアリーナ公演） 1968年の結成以来、一度も途切れることなくツアー活動を続けるベイエリア発のアイコニックなファンク／ソウルバンドのパイオニア、Tower of Power。