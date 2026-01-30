ＷＯＷＯＷが後場にプラスへ転じている。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５７１億２６００万円（前年同期比１．２％増）、営業利益が３９億７２００万円（同２．７倍）、最終利益が３２億５００万円（同４．７倍）だったとしており、好業績を評価した買いが殺到している。 ４～１２月はイベントをはじめとする事業収入やグループ会社