ミネソタ・ティンバーウルブズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年1月30日（金）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 123 - 111 オクラホマシティ・サンダー NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対オクラホマシティ・サンダーがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォータ&#