HYDEが自身のInstagramを更新し、東京ガーデンシアターで行われたライブのステージショットを披露した。 【写真】HYDEの57歳の誕生日に行われたライブにYOSHIKIとDAIGOが駆けつける ■1月29日に誕生日を迎えたHYDE「東京お誕生日ありがとう。」 現在、HYDEはツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』を開催中。1月29日に東京ガーデンシアターで行われた公演は、スペシャルなものとなった