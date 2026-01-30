東京ガス [東証Ｐ] が1月30日後場(14:15)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の1333億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の1510億円→1710億円(前期は1135億円)に13.2％上方修正し、増益率が32.9％増→50.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の647億円→8