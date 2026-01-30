フジッコ [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.6％増の16.6億円に伸び、通期計画の19億円に対する進捗率は87.5％に達したものの、5年平均の91.9％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.6％減の2.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績で