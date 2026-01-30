コマツ [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算(米国会計基準)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結税引き前利益は前年同期比7.8％減の3949億円に減ったが、通期計画の4640億円に対する進捗率は85.1％に達し、5年平均の69.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結税引き前利益は前年同期比60.9％減の690億円に大きく落ち込む計算にな