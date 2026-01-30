25年8月、火災が発生した大阪・道頓堀のビル（近隣店舗従業員提供）大阪市の繁華街・道頓堀で昨年8月、消防隊員2人が死亡したビル火災で、市消防局の事故調査委員会は30日、調査報告書を公表した。外壁の装飾広告を伝う延焼を「現場では想定し難かった」とし、爆発的に燃える「バックドラフト」の煙と熱でパニック状態に陥った可能性を指摘。情報把握が不十分で、救出も遅れるなど複合的な要素が重なったと結論付けた。出火原