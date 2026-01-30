宮崎県日向市議会（定数２０）の議員報酬を約１・７倍に引き上げ、定数を半減することを盛り込んだ市特別職報酬等審議会の答申について、内容の是非を検討する市議会調査特別委員会の初会合が２９日、開かれた。識者として意見を求められた熊本大の伊藤洋典教授（政治学）は答申の内容について「妥当ではない」と指摘した。同審議会は地域団体や企業の代表ら１０人で構成し、昨年１０月、報酬を現行の月額３５万８０００円から