3·î19Æü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè98²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»¤¬30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£1964Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÂ¼¾å²íÂ§Åê¼ê¤¬MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é62Ç¯¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¼¾åÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤ÏÁá½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÉñÂæ¤«