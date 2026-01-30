元NMB48のタレント吉田朱里（29）が30日に自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を発表した。「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました「」と発表し、新生児の指の写真などをアップ。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき事この日を迎えられたことに心から感謝しております」と記述。「慣れないことだらけですが