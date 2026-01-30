元ＮＭＢ４８でタレントの吉田朱里（２９）が３０日、自身のインスタグラムを更新。第１子となる女の子を出産したことを発表した。吉田は新生児を抱いて笑顔を浮かべる写真などを添え、「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝