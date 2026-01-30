東プレは1月30日、ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Keyboard」のマイナーチェンジモデル「REALFORCE GX1 Plus Keyboard」（以下、GX1 Plus）を発表した。2月6日に発売する。価格は35,200円。REALFORCE GX1 Plus Keyboard。72種類の発光パターンをプリセット搭載するGX1 Plusキーボードは東プレ独自の静電容量無接点方式スイッチを採用したゲーミングキーボード。現行モデル「GX1」から操作性向上を図り、キーキャップ素材を、