柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が、これまでの競技人生を振り返った。東京学芸大進学後に寝技を強化し、国内外の大会で頭角を現した。２１年東京五輪は５２キロ級で代表を目指すも落選。それでも１９年秋に４８キロ級へ転向後は、世界選手権で３連覇を果たす。パリ五輪では日本柔道史上最年長となる３１歳１１か月で金メダルを獲得した。昨年１２月のグランドスラム（