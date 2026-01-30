デル・テクノロジーズは1月30日、52インチの6K曲面ウルトラワイドディスプレイ「Dellデジタル ハイエンド シリーズ52 Thunderboltハブ モニター - U5226KW」の販売を開始した。価格は389,800円。Dellデジタル ハイエンド シリーズ52 Thunderboltハブ モニター - U5226KW新製品は、同社初となる52インチの6K（6144×2560ドット）曲面スクリーンを採用したディスプレイ。21：9のアスペクト比と129ppiの高精細表示に対応し、パネルに