【オレの考えたオリジナル・ギター！】（熊本市masa iX歳）＞度重なる掲載、誠にありがとうございました。いろいろ悩んだけど結局無難な、ナチュラルなカラーにしました。これでしばらくは塗装はしなくていいでしょう。(たぶん？)ピックガードは前に投稿した物を参考に切り出した物です。＞弾いてるイメージ写真も ChatGPT で作ったので貼っときます。あくまでイメージなので若干パーツの位置が違うのはお許し下さい。◆