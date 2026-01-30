ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市内の同局で行われ、今村俊昭社長らが出席した。今村社長は、会見冒頭で問題となっている同局のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）について、「今回の放送内容は子供の家事育児に関することでしたので、ヤングケアラーなど社会的な問題を意識して、その取り上げ方についてはデリケートであって慎重な対応が必要でした。こうした事態を招いたのは、編