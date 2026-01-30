圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。パーク内のタワーシティにある洋食店「とっとっと」にて、期間限定デザート「カスタード プディング」が提供されています。 ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」  価格：700円(税込)提供期間：2026年01月13日 〜 2026年02月26日提供場所：ハウ