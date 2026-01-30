「巨大なカムバックツアーを通じて、BTSは10億ドル（約1535億円）を稼ぐとみられる（BTS stand to make $1bn as they announce mammoth comeback tour）」兵役による活動休止期間を終え、3年3カ月ぶりに7人そろってワールドツアーに臨むBTS（防弾少年団）のニュースを伝えたBBCの記事の見出しだ。米音楽誌ビルボードを引用したものだが、十分に実現可能だろう。3月20日に発売される正規5作目のアルバム『ARIRANG（アリラン）』の先