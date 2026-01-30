ポーチにすっきり収まるスリム設計＆滑りにくい素材で、メイク直しも快適に「心に愛を、くらしに夢を。」を掲げる、生活に彩りを添える家庭用品メーカー「スケーター」スケーターから、サンリオの人気キャラクターたちを立体的にデザインした「ダイカットシリコンミラー」が発売されています☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットシリコンミラー  価格：各990円(税込)販売店舗：全国の生活雑貨店、フ