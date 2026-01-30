２８日、第２７回ハルビン氷雪大世界の会場で、植物彩色氷彫刻を掲げる氷彫刻師。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月30日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で28日、氷彫刻師が植物由来の色素で赤やオレンジ色に着色された氷塊を使って作品を作り、来場者の目を楽しませた。２８日、第２７回ハルビン氷雪大世界の会場で植物彩色氷を彫刻する氷彫刻師。（ハルビン＝新華社記者／