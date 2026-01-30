韓国でBTS効果が表れた。メンバー全員が、韓国軍服務を終え、3月20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」で復帰する。その後、大規模なワールドツアーに突入する。6月12日から2日間、釜山（プサン）でコンサートを開くが、BTSのデビュー日（13年6月13日）と重なり、世界中のファンから釜山への関心が高まった。韓国メディアのイーデーリーは30日「全世界のARMY（公式ファン名）が押し寄せてくる。ARIRANGニュースで、釜山旅行検索