東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」を開始する。急な予定変更で宿泊や利用が困難になった場合、返金不可のリセール可能な専用プランを対象に、宿泊権をリセールできる。ポイントプログラム「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」の会員限定で提供する。購入は1泊単位で、チェックイン前日までいつでも好きな価格でリセールができる。出品者と購入者間での直接連絡は不要。売却時の売上金