J２のアルビレックス新潟は１月30日、J２・J３百年構想リーグに臨むチームのキャプテンと副キャプテンを発表した。主将には藤原奏哉が初就任。30歳のMFは、クラブの公式サイトを通じて次のように決意を示した。「このたび、キャプテンを務めることとなり、身の引き締まる思いです。ピッチの内外を問わず、まずは自分自身がしっかりとした軸を持って行動していきたいと考えています。この新しいチームを引っ張っていけるよう、