ロッテは３０日、上田希由翔内野手が一般女性と入籍したことを発表した。球団を通じて「かねてよりお付き合いしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています。これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります」とコメントした。