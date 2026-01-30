迅速な通報と初期消火で火災を防いだとして、京都市の東山消防署は、東山区の花街・祇園東の芸妓（げいこ）・雛佑（ひなゆう）さんと、いずれも飲食店店長の曽我博康さん（４１）、田中基博さん（６３）の３人に感謝状を贈った。雛佑さんは昨年１２月２０日深夜、お茶屋の宴会を終えて外に出たところ、焦げたにおいと白い煙に気がついた。火元は近所の飲食店で、店主は帰宅していたため、雛佑さんが１１９番。「白塗りの化粧で