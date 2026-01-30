俳優の高橋文哉（24）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。バレンタインデーの出来事を明かした。この日はアニメ映画「クスノキの番人」で共演し、プライベートでも仲がいい俳優宮世琉弥（22）とともにゲスト主演した。高橋は金曜レギュラーのアンジャッシュ児嶋一哉（53）に「バレンタイン、何個もらった？最高」とチョコレートなどの数を聞かれた。「うち3兄弟なんです、男」と言い、「段が別れ