40代で年収800万円という水準は決して低くありませんが、周囲に年収1000万円以上の友人がいると、「自分は平均より下なのでは」と感じてしまう人もいるかもしれません。ただ、個人の印象と実際の分布にはズレが生じやすく、比較の前提が適切でないケースもあります。 本記事では、全体の収入水準や40代の平均年収といった客観的なデータを基に、年収800万円という水準がどの位置にあるのかを整理します。