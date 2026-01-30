オリックスは30日、FWD生命保険株式会社と2026年シーズンのユニフォーム広告スポンサー契約を締結したと発表した。これに伴い、2月1日からの宮崎春季キャンプから選手、監督、コーチが着用するユニフォーム上着の右袖に「FWD 生命」ロゴを掲出する。