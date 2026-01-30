【モデルプレス＝2026/01/30】元NMB48でモデルの吉田朱里（29）が1月30日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。【写真】29歳元NMB、生まれたて第1子との2ショット◆吉田朱里、第1子出産吉田は「先日、元気な女の子を出産しました」と報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」