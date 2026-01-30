ロッテは2月3日、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、『生 チョコパイ 4倍盛り』を全国のコンビエンスストア限定で発売する。想定小売価格は税込258円前後。通常の「チョコパイ」に比べて400%のクリーム量、通常の「生 チョコパイ」に比べて、120%のクリーム量･チョコレート量で、満足感のある仕立て。【すべての画像はこちら】ストロベリーやガトー･オ･ショコラなど、販