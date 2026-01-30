【D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー】 2027年2月 発売予定 価格：16,900円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「D：キラーワイフ - シークレットパーティークリーナー」を2027年2月に発売する。価格は16,900円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「D：