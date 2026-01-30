警察官になりすまし、60代の男性からおよそ1億4000万円相当の金塊をだまし取ったとして、受け子の39歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された横浜市に住む下中一未容疑者は去年3月、京都府の60代の男性に「犯罪収益がないか資産捜査をするので、長野県警本部査察官に金を渡してもらいたい」などと電話でウソを言い、金塊9キロ、時価およそ1億4000万円相当をだまし取った疑いがもたれています。下中容疑者は受け子を担