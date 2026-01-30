ケージの穴からお尻だけがひょっこり――。「うんこを外に出すんじゃない」という一文とともに、ハリネズミが外に向かって排泄しようとする様子を捉えた写真がXに投稿されると、6.6万件の「いいね」がつき、話題を呼びました。投稿したのは、ハリネズミと7年暮らしているもぐもぐ風林火山さん（@toxinum）です。【写真】ハリネズミが、ひょっこり出したのは…毎日18時〜19時頃にケージの掃除をする際、ハリネズミを起こしてごはん