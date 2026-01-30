約47年にわたって受け継がれてきた系譜自動車業界では、時代の節目を感じさせるニュースがときおり届きます。長年にわたり多くのドライバーの心をつかみ、スポーツカーという存在の象徴であり続けたモデルが、静かにその役目を終えようとしています。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく生産終了”のトヨタ最新「“FR”スポーツカー」です！（30枚以上）トヨタの名を世界に強く印象づけてきた「スープラ」も、まさにそ