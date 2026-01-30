西武の新外国人選手で、台湾プロ野球の統一から入団した林安可外野手（リン・アンクウ、184センチ、90キロ、左投げ左打ち）が30日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。林安可は台湾・統一で2020年に32本塁打、99打点の2冠を獲得し、新人王に輝いた。背番号は「73」。24年の国際大会「プレミア12」では2次リーグの日本戦で特大弾を放った。昨季は90試合で打率3割1分8厘、23本塁打、73打点。オフに海外移籍制度を利用