５人組グループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人（２６）が３０日、都内で主演舞台「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹＢＲＡＶＥＥＸＶＩＵＳ幻影戦争ＴＨＥＳＴＡＧＥ２」（２月８日まで。東京・サンシャイン劇場ほか）の初日を迎え、直前取材会に７人組グループ「原因は自分にある。」の武藤潤（２４）、俳優・合田雅史（５６）らとともに出席した。人気シリーズＲＰＧ「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹ」シリーズの舞台