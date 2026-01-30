「第１９回週刊実話杯」（３０日、川口）公営競技の最年長勝利記録を更新し続けているオートレーサーの鈴木章夫（７９）＝浜松・２期＝が、２日目２Ｒで１着。最年長勝利記録を７９歳５カ月８日とした。通算勝利数は１４３７勝。レースは０線の瀬戸尾侑宏（浜松）を２０線２枠の鈴木は３周目で差して、そのまま押し切った。「電気位置を変えて乗りやすくなりました。試走に関してはきのう（初日）と同じ（３・３５）だったけ