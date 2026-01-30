「資産捜査をするので金を渡してもらいたい」などとうそを言い、京都府の男性から金の延べ棒9キロ、時価総額およそ1億4000万円相当をだまし取ったとして39歳の女が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、横浜市磯子区の会社員・下中一未容疑者（39）です。警察によりますと、下中容疑者は去年3月、仲間と共謀し京都府精華町に住む60代の男性から金の延べ棒9キロ、時価総額およそ1億4000万円相当をだまし取った疑いがもたれ