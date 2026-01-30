スピードスケート日本代表の直前合宿で力強い滑りを見せる新濱立也＝29日、インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）が29日、合宿地のドイツのインツェルで取材に応じ、ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕目前の心境を「4年前より全然落ち着いている。北京より精神的に強くなった」と語った。北京五輪は優勝候補だった500メートルで20位と不振。その後のシーズンは故障