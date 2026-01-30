ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。末永和也選手が制したＰＧ?「第７回ＢＢＣトーナメント」。星奈もピットに入って選手インタビューをさせていただきました。いつも女子戦でピットに入る時には節間に気になった若手選手にお話を聞いてコラムでも紹介しているのですが、何回も書いているうちに「師匠側の話も聞いてみたいなぁ」と思うように…。ということで今回のＢＢＣＴのピットでは若手選手の師匠をされている選手に突撃