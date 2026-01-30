女優・歌手の生田絵梨花（29歳）が、1月30日に自身のSNSを更新。2026年度前期の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）に出演が決まったことを報告し、「初めての朝ドラ。嬉しい限りです…！」と喜びを綴った。NHKの「風、薫る」公式サイトにて新たな出演者が発表され、生田は主人公の同僚となる玉田多江（たまだ・たえ）役を演じることが決定。生田は公式サイトを通じ、「いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願