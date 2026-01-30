米上院共和党トップのスーン院内総務は、ティリス議員なしでは新FRB議長は承認できないとコメント。 共和党ティリス議員は司法省によるFRB本部改修を巡る刑事捜査に反発、同問題が解決するまでFRB議長人事を阻止すると表明。