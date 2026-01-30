次期FRB議長はタカ派ウォーシュかトランプはイエスマンしか採用しないはず トランプ氏が次期FRB議長に元FRB理事のウォーシュ氏を指名する予定だとブルームバーグが報じている。CNNは木曜日にウォーシュ氏がホワイトハウスで目撃されたと報じ、ロイターもウォーシュ氏がトランプ大統領と会談するためホワイトハウスを訪れたと報じている。ウォーシュ氏のオッズは報道前の40％