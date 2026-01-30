160.71ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.10エンベロープ1%上限（10日間） 156.6421日移動平均 156.08一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 155.67一目均衡表・転換線 155.5510日移動平均 153.99エンベロープ1%下限（10日間） 153.97100日移動平均 153.89現値 153.64一目均衡表・雲（下限） 152.56ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 150.0