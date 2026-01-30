期限までに法案成立させることほぼ不可能、米政府一部閉鎖の可能性 上下両院の民主党は政府閉鎖を回避するため「暫定合意」に達した。ただ、金曜日夜の期限までに法案を成立させることはほぼ不可能。米共和党グラハム上院議員は今夜の採決を見送ると発表した。