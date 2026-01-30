女優の山村紅葉（６５）が３０日、東京・麹町税務署を訪れ、スマートフォンを使った確定申告書作成を体験した。早大在学中に女優デビューした山村だが、卒業後は国家公務員として大阪国税局に採用され、国税専門官を務めた。高い能力が求められる税務のスペシャリストとして１９８５年から約３年間、勤務した。国税ＯＢとして和服で麹町税務署を訪問した山村は「私たちの大先輩」と紹介されながら登場。マイナポータル連携か