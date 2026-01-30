中日のドラフト１位・中西聖輝投手＝青学大＝ら新人９選手が３０日、名古屋鉄道（名鉄）の金山駅から「ＤＯＡＬＡＴＲＡＩＮ（ドアラトレイン）」に乗車し、中部国際空港駅に移動した。緊張感みなぎるプロ入り初のキャンプに向け、癒やしの時間を過ごした中西は、「快適で、いい電車でした」と笑みを浮かべた。ドアラトレインは、球団のオフィシャル・パートナーである名鉄と人気マスコットのコラボ列車。特急「ミュースカイ