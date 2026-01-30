今回は、物価高の今こそ覚えておきたいレシピを5つご紹介します。乾物の高野豆腐や切り干し大根、日持ちするこんにゃくなどを使って少量の牛肉でも食べ応えが出るかさまし術は、ピンチのときに助けてくれるレシピばかりです。 ▼ 切り干し大根でかさ増し！ 牛肉のしぐれ煮に切り干し大根を入れてかさ増し。切り干し大根は味が染みつつほどよく食感が残るので、よく噛むことにつながり食べごたえもアップ。 ▼ ジュワッとおいし