けさ、JR上野駅で架線が断線した影響で常磐線などが運転見合わせを続けていましたが、先ほど午後2時前に運転を再開しました。JR東日本によりますと、きょう午前7時前、運行司令所のモニターに上野駅で停電を知らせる表示が出て、電車が走行できなくなりました。係員が確認したところ、架線が断線して停電したということで、常磐線や宇都宮線、高崎線で運転を見合わせました。午前8時すぎには宇都宮線と高崎線が運転再開しましたが